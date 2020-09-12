نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير كرارة يحتفل بزفاف شقيقته.. بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أمير كرارة، على تهنئة شقيقته، بمناسبة زواجها، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر كرارة، صورته مع شقيقته، وعلق قائلاً"أختى حبيبتي"، وكان الاحتفال وسط أجواء عائلية مابين الأهل والأصدقاء. يُذكر أن آخر أعمال أمير كرارة كان مسلسل "الاختيار" وشاركه البطولة أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي. كما يخوض أمير كرارة السباق الرمضاني المقبل بمسلسل نسل الأغراب مع الفنان أحمد السقا، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى ، حيث من المقرر أن تبدأ الشركة في التعاقد مع الممثلين خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمير كرارة يحتفل بزفاف شقيقته.. بهذه الطريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.