"آيه في الجمال" حماده هلال يستعد لطرح فيديو كليب جديد



عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" وعلى جميع مواقع السوشيال ميديا. عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" وعلى جميع مواقع السوشيال ميديا. أغنية"آيه في الجمال" من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع الموزع هادي مسرة. في سياق أخر يظهر الفنان حمادة هلال كضيف شرف في فيلم «ديدو»، الذي يقوم ببطولته كريم عفيفي، حمدي المرغني، أحمد فتحي، ومن تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

يستعد الفنان حماده هلال، لطرح أولى أعماله الغنائية بعد وفاة والدته، إذا يعرض فيديو كليب أغنيته الجديدة لأول مرة والتي تحمل عنوان"آيه في الجمال" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

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