هكذا هنأ أحمد كرارة شقيقته بعقد قرانها

احتفل الفنان أحمد كرارة، أمس بحفل زفاف شقيقته الصغرى "نور"، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ووجه لها رسالة ملئية بالحب وهنأها بعقد قرانها معلقاً: "أختي أتجوزت.. مبروك يا حبيبتي".

ويواصل كرارة تصوير مشاهده في "جمال الحريم" ، ويشار إلى أن مسلسل جمال الحريم يضم عدد من نجوم الفن منهم نور، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال، والفنانة رنا رئيس ومحمد شاهين، أخراج منال الصيفي.

والجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد كرارة مسلسل "قمر آخر الدنيا" حيث تدور اﻷحداث حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، تأليف محمود الورداني، إخراج تامر حمزة.