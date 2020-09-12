ووجه لها رسالة ملئية بالحب وهنأها بعقد قرانها معلقاً: "أختي أتجوزت.. مبروك يا حبيبتي".
ويواصل كرارة تصوير مشاهده في "جمال الحريم" ، ويشار إلى أن مسلسل جمال الحريم يضم عدد من نجوم الفن منهم نور، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال، والفنانة رنا رئيس ومحمد شاهين، أخراج منال الصيفي.
والجدير بالذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد كرارة مسلسل "قمر آخر الدنيا" حيث تدور اﻷحداث حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد، تأليف محمود الورداني، إخراج تامر حمزة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هكذا هنأ أحمد كرارة شقيقته بعقد قرانها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.