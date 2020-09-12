لقاء سويدان برفقة مروة ناجي من العرض الخاص لمسرحية "سيد درويش"

أعربت الفنانة لقاء سويدان، عن تواجد مجموعة من المطربيين والمزعيين حضورهم العرض الخاص لمسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "سيد درويش". ونشرت لقاء، مجموعة صور لها برفقتهم، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت: صحابي الحلوين المطربة مروة ناجي والموسيقار محمود طلعت وزوجته شيماء والمطرب تامر سيف والموزع الموسيقي أحمد عادل في حب سيد درويش . مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.

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