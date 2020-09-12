18 سبتمبر.. نانسي عجرم تطل على جمهورها عبر "تيك توك"

ونشرت نانسي، مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة لها معلقة: "ترقبوا حفل مختلف كُليًا وحدث غير مسبوق من النجمة العالمية المُميزة نانسي عجرم مباشرة على تطبيق TikTok يوم الجمعة ٩ مساءً بتوقيت بيروت، فولو نانسي على حسابها الخاص في تيك توك ولا تفوتو الحفل". وشاركت نانسى مؤخرا جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة "ليا"، عبر حسابها بموقع الصور الشهير"انستجرام"، معلقة عليها "نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد"، فى إشارة للأحداث السيئة التى يمر بهاَ وطنها لبنان.

شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بحفلها الغنائي"الأونلاين" الذي من المقرر أن تحييه عبر تطبيق "تيك توك"، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 من سبتمبر الحالي.

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