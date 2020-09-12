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كريم أبو زيد: لا يهمني الناس.. وهذا رأيي في محمد رمضان

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كشف الفنان كريم أبو زيد عن ردود الأفعال التي تلقاها حول أغنيته الجديدة «فكك من الناس»، وهي الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد، فقال إن البعض أعرب عن حبه للأغنية واشتياقه لها قائلًا: «في ناس قالوا انت جيت في وقتك والجمهور مشتاقلك».
وأضاف كريم أبو زيد، خلال ندوته بموقع "دوت الخليج" الإخباري، أنه تلقى بعض الإفيهات على الأغنية، فقال البعض إن «فكك من الناس» عبارة عن مبدأ واتجاه في الحياة وليست أغنية، والبعض الآخر تأثر بكلام الأغنية واقتنع بمضمونها، لافتًا إلى أنها أصبحت فكرة أثرت في وجدان الناس.

وأشار إلى أن أغنية «فكك من الناس» سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أنه يطبق كلمات الأغنية في حياته، ولا يبالي بالناس.

وأوضح كريم أن من ينظر إلى كلام الناس إما يعاني من ضعف أو عدم ثقة في نفسه، مبرهنًا على ذلك بمثال نجاح الفنان محمد رمضان، الذي يترك كلام الآخرين ويقوي ثقته بنفسه، وكذلك النجاح الذي صنعه الزعيم عادل إمام، وكذلك الهضبة عمرو دياب، ولفت إلى أنه عبر عن تلك الأحاسيس في أغنيته، لكن النجوم الذين ذكرهم يطبقون هذا الكلام في حياتهم منذ فترة. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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