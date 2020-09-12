كريم أبو زيد: لا يهمني الناس.. وهذا رأيي في محمد رمضان

وأشار إلى أن أغنية «فكك من الناس» سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أنه يطبق كلمات الأغنية في حياته، ولا يبالي بالناس.
وأوضح كريم أن من ينظر إلى كلام الناس إما يعاني من ضعف أو عدم ثقة في نفسه، مبرهنًا على ذلك بمثال نجاح الفنان محمد رمضان، الذي يترك كلام الآخرين ويقوي ثقته بنفسه، وكذلك النجاح الذي صنعه الزعيم عادل إمام، وكذلك الهضبة عمرو دياب، ولفت إلى أنه عبر عن تلك الأحاسيس في أغنيته، لكن النجوم الذين ذكرهم يطبقون هذا الكلام في حياتهم منذ فترة.
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