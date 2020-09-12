كريم أبو زيد: تعرضت للخيانة والسرقة بسبب السوشيال ميديا

وأضاف كريم أبو زيد، خلال ندوته في موقع دوت الخليج، إنه تعلم ألا يعطي ثقته لأي شخص يدير حسابات السوشيال مديا، لأنه تعرض للخيانة وسرقة حسابات جمعت متابعين كثيرين، فقام مديريها فيما بعد بحذف صوره، وتحويلها إلى صفحات أخرى.

قال، إنه دشن عدد كبير من الحسابات على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وتعرض للسرقة، ما دفعه للتعلم وتدارك الأخطاء، وحسن إدارة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشار إلى أنه يعطي ثقته في الشركات المختصة في إدارة المحتوى على السوشيال ميديا، لأن مواقع التواصل أصبحت مصدر من مصادر الدخل للفنان، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا لها سلبيات بجانب إيجابياتها.