كريم أبو زيد: تعرضت للخيانة والسرقة بسبب السوشيال ميديا

وأشار إلى أنه يعطي ثقته في الشركات المختصة في إدارة المحتوى على السوشيال ميديا، لأن مواقع التواصل أصبحت مصدر من مصادر الدخل للفنان، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا لها سلبيات بجانب إيجابياتها.
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