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كريم أبو زيد: تعرضت للخيانة والسرقة بسبب السوشيال ميديا

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قال الفنان كريم أبو زيد، إنه دشن عدد كبير من الحسابات على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وتعرض للسرقة، ما دفعه للتعلم وتدارك الأخطاء، وحسن إدارة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 
وأضاف كريم أبو زيد، خلال ندوته في موقع دوت الخليج، إنه تعلم ألا يعطي ثقته لأي شخص يدير حسابات السوشيال مديا، لأنه تعرض للخيانة وسرقة حسابات جمعت متابعين كثيرين، فقام مديريها فيما بعد بحذف صوره، وتحويلها إلى صفحات أخرى. 

وأشار إلى أنه يعطي ثقته في الشركات المختصة في إدارة المحتوى على السوشيال ميديا، لأن مواقع التواصل أصبحت مصدر من مصادر الدخل للفنان، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا لها سلبيات بجانب إيجابياتها. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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