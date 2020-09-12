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محمد رمضان يحتفي بمقال لورلد ميوزك اوردس بسبب حبيبي يابا

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احتفل الفنان محمد رمضان، بمقال نشره له علي صفحة لورلد ميوزك اوردس بعد إطلاق أغنية حبيبي يابا. 

وكتب محمد رمضان من خلال حسابه الشخصي إنستجرام: شكرًا الصفحة الرسمية لورلد ميوزك اوردس على هذا الكلام الرائع و بهدي هذه المقالة لجمهوري الغالي في مصر و الوطن العربي و افريقيا لان كل ذلك بفضلهم بعد ربنا". 

شارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا. 

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكلبيات منها الملك،انساي وتيك توك. 

وتقول كلمات الأغنية: "هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي". 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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