نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. عرض أولي حلقات حكاية "أمر شخصي" علي dmc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم قناة dmc عرض أولي حلقات حكاية "أمر شخصي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتذاع حكاية "أمر شخصي" يومياً من السبت للأربعاء من كل أسبوع.

حكاية "أمر شخصي" هي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وعرض حتى الآن حكايتين من المسلسل هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حالياً تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للحكاية الخامسة التي تحمل اسم"لازم أعيش" وتقوم ببطولتها جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضى القمر" التي تقوم ببطولتها كندة علوش.

مسلسل "الإ أنا"، يتناول المسلسل موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.