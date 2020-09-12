أوكا يبدأ تصوير أحدث أغانيه بعنوان "أتدلع ١٩٩١"

بدأ اليوم نجم المهرجانات الشهير "أوكا" بتصوير أحدث أغانيه بعنوان "أتدلع ١٩٩١"، علي طريقة الفيديو كليب في أحد الأستوديوهات الشهيرة بالقاهرة، وسوف يقوم بطرحها عقب الإنتهاء من عمل المونتاج والمسكاج لها علي جميع القنوات الفضائية، وعلي قناتة الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "أتدلع ١٩٩١" كلمات وتوزيع "أوكا" ألحان "بينووو"، وتدور فكرة الاغنية في إطار عام ١٩٩١، تحت إشراف النجمة "مي كساب"، مدير تصوير "فيدريكو كورنو"، إخراج "يحيي علاء"، إنتاج 8% برودكشن، إدارة أعمال الفنان "أوكا" تالنت ميديا برودكشن والمسؤول من الشركة شيتوس.

جدير بالذكر أن" أوكا" تعاون بكثافة مع زوجته مي كساب" الفترة الماضية، حيث قدم توزيعاً موسيقياً لأغنيتها الأخيرة "ودي عاجبك فيها إيه"، من كلمات "أمير طعيمة"، ألحان الراحل"أشرف سالم"، ميكس وماستر "جورج يعقوب"، والتي طرحتها منتصف يونيو الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".

وقبلها بأشهر قدمت "مي" أغنية بعنوان "ماما فين"، بالتعاون مع "أوكا" وأبنتهما "فريدة" ، وهى من كلمات "حسن عطية"، ألحان وتوزيع "أوكا"، وجاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.