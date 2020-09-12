ونشرت شيرى عادل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من كواليس حكاية "أمر شخصى"، وعلقت قائلة "انهاردة الساعة ٨ حكاية أمر شخصى من مسلسل إلا أنا".
يذكر أن "أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وهى تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل وبطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور ايهاب وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الاعلامية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بهذه الطريقة.. شيرى عادل تشوق جمهوره لحكاية "أمر شخصى" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.