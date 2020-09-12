بهذه الطريقة.. شيرى عادل تشوق جمهوره لحكاية "أمر شخصى"

تحرص الفنانة شيرى عادل على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".

ونشرت شيرى عادل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من كواليس حكاية "أمر شخصى"، وعلقت قائلة "انهاردة الساعة ٨ حكاية أمر شخصى من مسلسل إلا أنا".

يذكر أن "أمر شخصى" هى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وهى تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل وبطولة شيرى عادل وميدو عادل وايهاب فهمى وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور ايهاب وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمسلسل من إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الاعلامية.