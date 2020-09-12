يحرص الفنان أشرف عبد الباقى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر أشرف عبد الباقى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة نجوم مسرحية "صباحية مباركة"، والمنتج عبدالله أبو الفتوح والدكتور مصطفى الفقى، وعلق قائلاً"الاستاذ الدكتور مصطفى الفقى والمنتج الجميل عبد الله أبو الفتوح نورتونا ومبسوط جدا أن العرض عجبكم". يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برفقة نجوم صباحية مباركة.. أشرف عبد الباقى يوجه الشكر إلى الحضور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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