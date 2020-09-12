سلاف فواخرجي بصحبة زوجها: أسكن في قارورة عطر

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت سلاف فواخرجي بصحبه زوجها وائل رمضان وعلقت الفنانة السورية قائلة "هل تعرفون معنى ان يسكن الإنسان في قارورة عطر، يسعد أوقاتكم وائل وانا". ‎ ويُعرض حاليا للنجمة سلاف فواخرجي مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.



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