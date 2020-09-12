حسام سليم يكشف تفاصيل برنامج "جمالك"

كشف الإعلامي الشاب حسام سليم عن تفاصيل برنامجه الجديد جمالك والذي ستبدأ أولى حلقاته أول شهر أكتوبر المقبل على احدى القنوات الفضائية، حيث سيخصص لكل ما يشغل المرأة المصرية من الاهتمام بجمالها ومظهرها.

وأكد حسام سليم أن البرنامج سيستضيف المتخصصين في عالم التجميل من كل الدول العربية لتوصيل معلومات واضحة وبسيطة لكل مشاهدات البرنامج عن كيفية الاعتناء بالبشرة والجسم والشعر.

وأضاف حسام أنه سيكون هناك فقرات ثابتة الوصفات الطبيعية التي يمكن لأي بنت أن تقوم بتنفيذها في منزلها وبأقل التكاليف من مطبخها، حيث سيراعى الإجابة على كل الأسئلة التي تشغل بال أي بنت للاهتمام بمظهرها وبشرتها.

وأوضح حسام سليم أن برنامج جمالك سيقدم لكل أم النصائح للاهتمام ببشرة طفلها منذ نعومة أظافره وكيفية التعامل معه، مؤكدا أنه سيتم تخصيص فقرات ثابتة في البرنامج للأطفال.