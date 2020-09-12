أخبار الفن.. وفاة أشهر كومبارس في مصر.. أحمد العوضي يتحدث عن زواجه من ياسمين عبد العزيز

أعلن شقيق الفنان عبد الرازق الشيمي -أشهر كومبارس في السينما المصرية- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقه اليوم السبت 12 سبتمبر.

أفادت مواقع إخبارية عربية عن تعرض الإعلامي السعودي عبدالرحمن الرمال، لحادث سير مروع، أثناء تجربته لسيارته الجديدة ماركة فيراري F8 سبايدر 2020، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 280 ألف دولار، أي ما يعادل 4 ملايين ونصف المليون جنيه مصري. يحل الفنان أحمد العوضي ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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