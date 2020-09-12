نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستانا ضيقا بألوان مبهجة به عدة الوان مكشوف الصدر وهو ما كشف عن أنوثتها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة .

وعلقت إلهام على الصورة قائلة : "حظر تجول، تأليف وإخراج أمير رمسيس، قريبًا".

فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، محمود الليثي، عارفة عبدالرسول، أحمد مجدي، كامل الباشا.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بفستان جذاب.. إلهام شاهين تروج لفيلمها الجديد حظر تجول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.