شاهد.. محمود حميدة في أحدث ظهور عبر الإنستجرام

شارك النجم محمود حميدة جمهوره بصورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ظهر فيها بملابس شتوية أنيقة.

وكان قد كشف الفنان محمود حميدة عن سر حبه إلى سيوة وأهلها، وكثرة زيارته لها، فقال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فية شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كدة على سؤال لحد ما أعملكو قريبًا لايف".

وقال محمود حميدة أن سيوة منطقة نائية ومنعزلة وخدماتها ضعيفة في محافظة مرسى مطروح، ويهتم كثيرا بها وبأهلها، مشيرا إلى أنه يعرف الكثير من سكانها قائلا: "اعرف ناس كتير فيها وعلي رأي المثل ما خفي كان أعظم وأتمنى إني أعرف كل الناس اللي في سيوه، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم.. بالإضافة إني شخص بميل الي الصحراء.. مش عارف إيه السبب! بقول علي نفسي شخص صحراوي يعني".

وكان السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية قد أعلن مؤخرا أن اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة والتي ستقام في الفترة من 12 الى 18 مارس 2021 ستكون برئاسة شرفية للممثل المصري الكبير محمود حميدة.