على حافة المبنى .. رامز أمير يتحدى خوفه بهذه الطريقة

نشر الفنان رامز أمير صورة جديدة له وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .
وظهر رامز مستريحًا على حافة أعلى المبني، وكتب معلقًا على صورته :"اوعى تاخد قرار مبني على الخوف ،خد قرار مبني على الأمل ..خد قرار مبني على ايه اللى ممكن يحصل مَش ايه اللى ممكن ميحصلش".
يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.
وجسد الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي 2020، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.
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