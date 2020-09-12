نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبرتقالى.. أحدث جلسة تصوير شبابية لمحمود حميدة "صورة" في المقال التالي
ونشر محمود حميدة عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها بإطلالة جذابة شبابية، حيث اعتمد على تيشيرت برتقالي ونظارة سوداء، وحازت الصورة على الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.
يذكر أن آخر أعمال محمود حميدة ظهوره فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، مع ريهام حجاج وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان خالد النبوى، ونسرين أمين ونبيل عيسى، وهانى عادل وكريم قاسم، وأخرون من النجوم.
وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء تخرجوا فى الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل.
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