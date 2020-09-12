نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضى بشوق جمهوره بحلقته مع منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان أحمد العوضى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر أحمد العوضى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، برومو الحلقة الخاصة ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، وعلق قائلاً"الخميس الساعة ٩ على cbc مع منى الشاذلي". يُذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي كان مسلسل "الاختيار" وشاركه البطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي

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