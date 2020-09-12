نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقب بفرعون السينما.. تعرف على أبرز أعمال عبد الرزاق الشيمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفى اليوم الفنان عبد الرزاق الشيمى الشهير ب"فرعون"، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، وأعلن شقيقه خبر وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويعد "الشيمي"، ممثل كومبارس ظهر في الكثير من الأعمال الفنية، وكانت غالبية أدواره في هذه الأعمال صامتة، ودائمًا كان يجسد شخصية البلطجي، ومن أبرز أدواره أيضًا، شخصية "واو" في مسرحية عفروتو.

ومن أبرز أعماله التى قدمها "فرعون" في الدراما، زيزينيا، ولدواعي أمنية، وحجا المصري، والحقيقة والسراب، وعباس الأبيض، وراجل وست ستات، وأزمة سكر، والكيف، وآخر أعماله كان مسلسل "الأخ الكبير".

يذكر أن "الشيمى" اشتهر بشخصية فرعون من خلال دوره فى فيلم "بلية ودماغه العالية"، حيث قدم العديد من المشاهد مع محمد هنيدى، حينما كان يعمل معه فى نفس الورشة.