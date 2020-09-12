محمد هنيدى يعلق على وفاة عبد الرزاق الشيمي ..فماذا قال

حرص الفنان محمد هنيدى على نعى الفنان الراحل عبد الرزاق الشيمي الشهير ب"فرعون"، ولقب بهذا اللقب، بعد فيلم "بليه ودماغه العالية"، مع محمد هنيدى

ونشر محمد هنيدى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له برفقة "فرعون"، وعلق قائلاً"البقاء لله في الفنان عبد الرزاق الشيمي فرعون ..ربنا يرحمه ويغفر له".

يذكر أن عبد الرزاق الشيمى الشهير ب"فرعون" توفى اليوم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، وأعلن شقيقه خبر وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويعد "الشيمي"، ممثل كومبارس ظهر في الكثير من الأعمال الفنية، وكانت غالبية أدواره في هذه الأعمال صامتة، ودائمًا كان يجسد شخصية البلطجي، ومن أبرز أدواره أيضًا، شخصية "واو" في مسرحية عفروتو.