عاجل.. وفاة المخرج على رجب عن عمر يناهز 56

توفى منذ قليل المخرج على رجب، وذلك بعد ان شعر بتعب شديد اثناء توجه الى منزل الشاعر أحمد شتا وذلك عن عمر يناهز 56 عاما.

وكتب المطرب فارس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخرج على رجب فى ذمة الله".

يذكر أن قدم المخرج على رجب عدد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري، وأبرزها "خالتى فرنسا"، "صايع بحر"، "سيد العاطفي"، "بلطية العايمة"، "كركر"،:ركلام"، "خميس وجمعة"، "الأجندة الحمراء"..

عمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993، وفيلم عام 1993، وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدى" و"حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.

