الارشيف / فن ومشاهير

عمر كمال وحسن شاكوش يحييا حفلاً غنائياً بلبنان في هذا الموعد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
يحيى مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش ، حفلاً غنائياً  ضمن حفلات الصيف في لبنان ، الفترة المقبلة من 29/9 إلي 10/5 ، وسيقدم عمر كمال وحسن شاكوش خلال الحفل عدداً كبيراً من أغانيه الشعبية التى أشتهر بها، أبرزها أغنيتى "بنت الجيران"و"عود البطل" و "شيكولاته سايحة جوه كيك"

وأعلن عمر كمال عن ذلك من خلال بوست له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : حفلات لبنان من يون 29/9:10/5 .

وأقاما عمر كمال وحسن شاكوش عدة حفلات خلال الأيام الماضية بإحدى الفنادق الكبرى بتونس، وذلك بحضور عدد كبير من الجمهور التونسي، كما حضرت الحفلة الإعلامية التونسية عائشة عثمان مقدمة برنامج "عائشة شو" وزوجها المنتج أيمن بوجبل، والفنان التونسي أمين الدزيز، وعدد آخر من نجوم المجتمع التونسي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عمر كمال وحسن شاكوش يحييا حفلاً غنائياً بلبنان في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا