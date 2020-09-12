الهام شاهين تروج لفيلمها الجديد "حظر تجول"

حيث شاركت الهام صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت علي الصورة قائله :"حظر تجول تأليف وإخراج أمير رمسيس ، قريباً.
فيلم "حظر تجول"، يشارك إلهام شاهين ببطولته ، كلاً من أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي، إسراء صبري، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.
وتتزوج إلهام شاهين، خلال الأحداث من كامل الباشا وتجسد ابنتهما الفنانة أمينة خليل التي تتورط في مشكلة كبيرة تتسبب فى دخول والدتها للسجن.
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