وبالتزامن مع يوم ميلاده يرصد "دوت الخليج الفني" أبرز المحطات في حياة خالد النبوي:
ولد خالد محمد النبوي في مدينة المنصورة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1989.
دخل خالد النبوي عالم الفن عن طريق الصدفة وبدأه بكونه من ضمن فرق التمثيل التي تقوم بعدد من الأعمال المسرحية.
شاهد خالد النبوي، عدد من كبار الفنانين، والذين أعجبو به مما جعله يلتحق بمعهد الفنون المسرحية عقب ذلك.
خذل "النبوي" والده عندما قرر أن يدخل قسم الأأدبي في الثانوية وذلك عكس رغبة والده الذي أراده أن يصبح طبيبا.
كانت أولى أعمال خالد النبوي فيلم "المواطن مصري" وعقبه فيلم "المهاجر".
أولي مشاركاته الفنية كانت من خلال فيلم "المواطن مصري" للمخرج صلاح أبو سيف ثم فيلم "المهاجر" للمخرج يوسف
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خذل والده ودخل الفن بالصدفة..مالا تعرفه عن خالد النبوي في يوم ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.