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وفاة المخرج على رجب عن عمر يناهز 56 عاما

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توفى منذ قليل المخرج على رجب وذلك بعد ان شعر بتعب شديد اثناء توجه الى منزل الشاعر أحمد شتا وذلك عن عمر يناهز 56 عاما. 

وكتب المطرب فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. المخرج على رجب فى ذمة الله". 

وقدم المخرج على رجب عدد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري ولعل من ابرز اعماله خالتى فرنسا وصايع بحر. 

ولد "على رجب" فى 25 مارس 1964, بمدينة اﻷسكندرية. ودرس الهندسة بجامعة اﻷسكندرية. لكنه كان يهوى الفن فقرر التحول للأخراج. فعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993, وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدي" و "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999. 

وفى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد أدام", تلاها بعدها عدة أفلام منها "صايع بحر" و "خالتى فرنسا" و "بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلا وحيد "الوديعة والذئاب". يقوم "رجب" حاليا باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب برئ".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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