هدايا النجوم الزوجية | سيارة عروسة حمو بيكا.. ويخت ياسمين صبري.. وطائرة جيهان نصر

يحرص الكثير من الأزواج على إعطاء هدايا لزوجاتهم، تعبر عن مقدار حبهم لهن، ولكن هدايا بعض النجوم لها طابع خاص، فكثير منهم يعطون هدايا باهظة الثمن.
ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي أبرز هدايا النجوم الزوجية خلال الفترة الأخيرة، والماضية.
سيارة عروسة حمو بيكا
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة ماركة «رانج روفر» مكتوب عليها اسم مغني المهرجانات حمو بيكا، بـ الورود، والتي أهداها الأخير لعروسته بالتزامن مع حفل زفافه، الذي تم أمس الخميس 10 سبتمبر.
وأثيرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، وضجة كبيرة، بسبب السيارة التي أهداها حمو بيكا لزوجته، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيه، كهدية أولى للعروس.
يخت خاص لـ ياسمين صبري
لم تكن ياسمين صبري الفنانة الأولى التي تتلقى هدية من زوجها بالملايين إذ سبقها العديد من الفنانين وخاصة أبناء الخليج الذي يحصلون على هداية كبيرة وغالية.
تلقت إلهام الفضالة الفنانة الخليجية هدية غالية من زوجها، عبارة عن يخت يبلغ سعره عدة ملايين وهو ما أثار إستياء عدد من متابعي الفنانة عبر موقع انستجرام لاستعراض فيما فضلت "إلهام" استعراض الهدية التي قدمها لها زوجها فرحة بها، بل زادت وأطلقت عليه اسما خاصا رافضة أن يتم تسميته بأحد بناتها حتى لا تشعر الآخرى بالغيرة.
طائرة خاصة لـ جيهان نصر
وتلقت الفنانة المصرية جيهان نصر التي اعتزلت الفن مبكرا، هدية تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات حيث اهداها زوجها الملياردير السعودي طائرة خاصة للتنقل بها بحرية وبسرعة أكثر.
أحلام وكوافير خاص
تلقت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل أحلام، هدية من زوجها رجل الأعمال مبارك عبارة عن صالون تجميل خاص لا يشاركها فيه أحد، واختار أن يكون موقع صالون التجميل داخل منزلها حتى تأخذ جلسات المساج بحرية داخل المنزل ولا تضطر لإهدار وقتها في الذهاب إلى الصالونات فى الخارح.
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