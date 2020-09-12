نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من فيلم مافيا أحمد السقا يشارك جمهوره صورة لابنه ياسين وهو رضيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد السقا صورة له وهو يحمل ابنه ياسين وهو رضيع وذلك من مشهد له في فيلم مافيا، عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وظهر "السقا" في الصورة وهو يحمل ابنه ياسين وهو في سن صغير جداً، وذلك ليستعيد زكريات فيلم" مافيا".

وعلق"أحمد" علي الصورة قائلاً :" من فيلم مافيا ربنا يحرسك ويحفظك" وتبادل جمهور ه معه التعليقات قائلين:" ربنا يحفظهولك ويباركلك فيه"

يذكر أن فيلم " مافيا"فيلم أكشن مصري من إنتاج عام 2002، من تأليف مدحت العدل، ومن إخراج شريف عرفة، الفيلم عرض في شهر أغسطس لعام 2002 وحقق إيرادات بلغت 13,084,935 جنيهًا مصريًا؛ مما يجعله واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية.