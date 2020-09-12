نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضل شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان "وش الطيب" بتوقيع أيمن بهجت قمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب فضل شاكر، أغنية جديدة له عبر قناته الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعنوان "وش الطيب"، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع وليد سعد.

وتقول كلمات الأغنية

"لابس وش الطيب وقريب هيبان على اصله وهنعيب اصله سهن عمايله تشيب ومبانش عليه

قال وعاملي مؤدب وده مقلب فكرته ملاك وطلع تعلب وانا ولا بيهمني ولا هغلب مش همسك فيه

تضحك على مين لا دا كبيره العشرة وليالى كتيره، أنا الوحيد اللى فهمتك وكل تأخيرة فيها خيره

لابس وش الطيب وقريب هيبان على اصله وهنعيب اصله سهن عمايله تشيب ومبانش عليه

قال وعاملي مؤدب وده مقلب فكرته ملاك وطلع تعلب وانا ولا بيهمني ولا هغلب مش همسك فيه

ياما جرح وانا اداوى دا انا ناوى ماصدقشى كلامه بقى دا حكاوى

كداب ياما فى الجراب ياحاوى ودا مابيهداش، كام سنه ده بيدحلب مستغلب وميعرفنيش بقى لما اقلب

لو حوالين نفسه هايتشقلب انا لا مابصفاش، تضحك على مين لا دا كبيره العشرة وليالى كتيره

أنا الوحيد اللى فهمتك وكل تأخيرة فيها خيره".

يذكر أن أخر أعمال فضل شاكر أغنية "بديت أطيب"، وهى من كلمات رحـاب، ومن الحان مشعل العروج، وتوزيع عدنان عبدالله.

