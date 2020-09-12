نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين طافش تروج لمسلسلها الجديد "الوجه الآخر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة نسرين طافش عن مواعيد عرض مسلسلها الجديد "الوجه الآخر ".

حيث شاركت جمهورها بمجموعة صور لها عبر حسابها بإنستجرام ، وظهرت نسرين بالصور أنيقة مرتدية فستان أسود لامع ، وعلقت قائله :"الوجه الآخر الليلة علي سي بي سي وتطبيق واتش ات ، مواعيد العرض في الأستوري".

مسلسل "الوجه الآخر " يعرض من السبت للأربعاء من كل اسبوع الساعة الحادية عشر مساءً.

الوجه الآخر" يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.

"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.