نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله.. تعرف على أبرز أعمال المخرج على رجب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي منذ قليل المخرج السينمائي على رجب، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك عن عمر ناهز 56 عاما.

ولد على رجب عام 1964 في منطقة الظاهرية بالإسكندرية درس بكلية التجارة ثم التحق بالهندسة ليتخرج من جامعة الإسكندرية عام 1987 عشق السينما منذ الدراسة لذلك هجر الهندسة، واتجه إلى الفن فعمل مساعد إخراج لفترة طويلة مع المخرجة إيناس الدغيدي وظهر في مشهدين في فيلم دانتيلا وكذلك في مشهد في فيلم كشف المستور لعاطف الطيب.

وأخرج على رجب العديد من الأعمال الفنية وهم "صايع بحر وخالتي فرنسا وكركر وبلطية العايمة وشجيع السيما والأجندة الحمراء وسيد العاطفي".