نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوال الزغبي توجه رسالة غضب لـ جيش لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنانة وال الزغبي، عن استيائها بما تشهده لبنان من مظاهرات انتفاضات واتخاذ اجراءات عنيفه من جانب الجيش ضد المتظاهرين. حيث نشرت "الزغبى" تعليقا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" بشان المظاهرات التى تجتاح البلاد بسبب الأحداث الأخيرة المؤسفة عقب انفجار بيروت. وقالت نوال الزغبى: "بكل مظاهرة منشوف نفس المشهد !!! يا جيش بلادي هودي المتظاهرين ابناء الوطن هودي مش العدو حتى نقوصون بسلاح حي". يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغاني متنوعة، وتعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".



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