نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمو بيكا ينشر صورة برفقة زوجته ويغلق خاصية التعليق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا، جمهوره بصورة جديدة له من حفل زفافه الذي أقيم الخميس الماضي في مسقط رأسه بمحافظه الإسكندرية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "بيكا" في الصورة بإطلالة أنيقة برفقة زوجته، وأغلق خاصية التعليقات على الصور، كما لم يكتب أي تعليقات على الصور.

في سياق متصل، احتفل حمو بيكا، أمس الخميس، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون.

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

