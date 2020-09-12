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حمو بيكا ينشر صورة برفقة زوجته ويغلق خاصية التعليق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمو بيكا ينشر صورة برفقة زوجته ويغلق خاصية التعليق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا، جمهوره بصورة جديدة له من حفل زفافه الذي أقيم الخميس الماضي في مسقط رأسه بمحافظه الإسكندرية عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "بيكا" في الصورة بإطلالة أنيقة برفقة زوجته، وأغلق خاصية التعليقات على الصور، كما لم يكتب أي تعليقات على الصور.

في سياق متصل، احتفل حمو بيكا، أمس الخميس، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون.

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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