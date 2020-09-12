نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاده.. تعرف على حقيقة اعتزال خالد النبوي الفن بسبب مسلسل "لما كنا صغيرين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم 12 سبتمبر يوم ميلاد النجم خالد النبوي، والذي كانت آخر مشاركاته في الدراما التليفزيونية مسلسل "لما كنا صغيرين" مع محمود حميدة وريهام حجاج، والذي آثار الجدل من خلاله في شهر رمضان الماضي وذلك عقب تصدر ريهام حجاج البوستر الرسمي للمسلسل رغم كونها فنانة مازالت في بداية حياتها على عكس كونه نجم كبير.

وآثار خالد النبوي الجدل في هذا الوقت بسبب صمته، والذي خرج عنه بتهديده بإعتزال الفن والذي أزعج الكثر من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن تم إعلان البوستر النهائي للمسلسل والذي تصدر فيه خالد النبوي ومحمود حميدة.

وكان قد قرر النجم خالد النبوي التحدث عن مشكلة البروستر والخروج عن صمته، حيث شارك منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذكر أنه لم يوافق على ما حدث من تصدر الفنانة ريهام حجاج البوستر أمامه والفنان محمود حميدة، ولكنه تحدث مع المنتج ووعده بتغيير البوستر واعتبر "النبوي" هذا بمثابة تشويه له ولمهنته ولعائلته مما اضطره إلى التهديد بالاعتزال قائلا "في النهايه أقول لمن يلوموني حبا،أو من تطاولوا كرها، خيرا، أو شرا،بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده. ولأنه لا أحد مسؤول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل".

و سرعان ما طرح المنتح أحمد عبد العاطي البوستر النهائي لمسلسل "لما كنا صغيرين" والذي ظهرت فيه ريهام حجاج خلف النجمين خالد النبوي ومحمود حميدة وذالك بعد البوست الذي نشره "النبوي بساعات قليلة ارضاء له.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان خالد النبوي ومحمود حميدة والفنانة ريهام حجاج وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وسيتم عرضه بعد أيام قليلة في السباق الرمضاني الرمضاني المقبل، على قناة " dmc" وشبكة قنوات الحياة والتليفزيون المصري.