عبدالرزاق الربيعي: الطفل ناقدنا الوحيد الذي يلوّح بهراوة النقد

في جلسة تفاعلية عن أدب الطفل

قال الشاعر عبدالرزّاق الربيعي “عندما نكتب للأطفال، فناقدنا الوحيد الذي يحقّ أن يطلق أحكامه على ما نكتب هو الطفل، فتراه يلوّح علينا بهراوة النقد، ويمارس علينا كامل سلطته، ونحن نقبل أحكامه برحابة صدر، لعلمنا أنه لا يحابي، ولا يجامل، وليست له مصالح يسعى لمراعاتها”. جاء ذلك في جلسة تفاعلية خلال استضافة منتدى أدب الأطفال في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق في صفحة أمانة الشؤون الثقافية في الفيسبوك، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، تحدّث خلالها عن تجربته الإبداعية في الكتابة للأطفال شعرا، ومسرحا، في بث مباشر، وقال ”إننا حين كتبنا للطفل لم نقرأ كيفية الكتابة للطفل، ولم ندخل ورشا تدريبية، ولم نضع أمام أنظارنا نموذجا مسبقا، بل استحضرنا طفولتنا، ونظرنا للعالم من خلال عين الطفل الذي كنا، ودوّنا أحاسيسنا، بكل صفاء، وعفوية، والأخيرة مطلوبة في الكتابة للطفل، وهي التي تجعل هذا النوع من الكتابة بالغ الصعوبة، وفي ذلك يقول بيكاسو” طموح كل رسام، هو الاحتفاظ بالعفوية التي تعرفها أصابع الطفل عند الرسم”، والشعر، يبقى في بعض حالاته نوعا من الشغب الطفولي، فبين الشاعر والطفل قاسم مشترك أعظم هو الدهشة، ومن دون الدهشة يفقد الشعر قدرته على التأثير في المتلقّي”.

وأضاف الربيعي الذي ابتدأ حياته المهنية بالعمل محرّرا في دار ثقافة الأطفال ١٩٨٠ محررا، وكان خلال ذلك يواصل دراسته الجامعية، وكتب القصيدة، والقصة، والمقال، والسيناريو المصوّر، وله نصوص أقرّت في مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في عراق الثمانينيات” استفدت مما خزنته ذاكرة الطفولة من حكايات، وصور، وأغان، وطقوس، فالذاكرة عصب الشعر، كما يقول ستيفن سبندر الذي يشارط على الشاعر أن يمتلك ذاكرة قوية، غنية بالأحداث، والأصوات، هذه الذاكرة قد تكون ضعيفة في حفظ الأرقام والوجوه، والأسماء لكنها قوية في انتقاء الاحداث، واستدعائها، وعليه لا بد من الشاعر أن يتعلّم التدريب على استعمال الذاكرة، كما يؤكد سبندر، وهكذا كنت أستدعي الحكايات التي سمعتها في طفولتي، وأغاني المهد التي ساعدتني في الكتابة للطفل”.

وحول واقع أدب الاطفال في بلداننا قال الربيعي “هناك تقصير كبير في هذا الجانب، والذين يكتبون للطفل يبقون جنودا مجهولين، ويجدون صعوبة في لفت الأنظار لتجاربهم من قبل النقّاد والدارسين، ويواجهون إهمالا، وصعوبة انتزاع الاهتمام بتجاربهم من قبل الآلة النقديّة، والدارسين، بينما الوضع في الغرب يبدو مختلفا. وعن حصيلة تجربته بهذا المجال قال الربيعي ”أنتجت عددا من النصوص التي نُشر بعضها في كتاب”حلّاق الأشجار”، وقدّمت فرقة “مسرح هواة الخشبة” مسرحيّة “بنت الصياد“ التي أخرجها الفنان خليفة الحراصي، وشاركت في المهرجان الدولي لمسرح الطفل في الناظور المغربية ٢٠١٩ ونالت الفرقة “مسرح هواة الخشبة” عدّة جوائز من بينها جائزة أفضل نص. وحول تجربة الكتابة للطفل في العراق قال ”لها خصوصيتها، لكونها لم تتأثر، ولم تقلد التجارب العربية، بل صاغت قوانينها بنفسها، ويكفي أن الكثير من الشعراء العراقيين المعروفين كتبوا للأطفا”.