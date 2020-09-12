طغيان لغة الشعر فـي الأعمال السردية بين جودة النص والإساءة إليه!

كتّاب عمانيون يرون أن الحاجة إليها بعيدة عن الاستهلاك غير المجدي

كتب ـ خميس الصلتي:

لوحظ في السنوات الأخيرة طغيان لغة الشعر في الأعمال السردية، رواية وقصة، حيث يراها البعض إشكالية بدأت تطغى على واقع النص لما لها من حضور غير محبب لدى القارئ على سبيل القول، بينما يراها البعض أيضا عكس ذلك، وللكاتب العماني رأي في هذه الظاهرة، مع تفسير ذلك، وهنا يبدي رأيه فيما إذا خدمت النص السردي، أم أثقلته بطوفان لغوي يشتت ذهن القارئ ويأتي على حساب الحبكة، وعناصر السرد..

في هذا الشأن يقول القاص والكاتب محمود الرحبي: من المهم أن نفرق بين الاستخدام الواعي للغة وبين استخدامها كمهرب، وهنا تكمن المفارقة، فيمكن أن تجد من يستخدم اللغة في النص السردي كمهرب نتيجة عدم مقدرته على الولوج إلى الحدث، لذلك تراه يطوف بلغته حول النص دون أن يتعمق فيه، فيكتسي نصه بالتالي حالة هلامية ترهق القارئ. ولكن هناك بالمقابل من يتعامل مع اللغة تعاملا واعيا، أي يوليها اهتماما أوليا ليس بقصد استخدامها كغطاء يدثر به عجزه، إنما العكس هو الصحيح، أي أن ينفتح من خلال اللغة على إمكانيات الشعر والبلاغة، وأن يجرب الدخول في شوارع جديدة توفرها اللغة، نظرا لما تكتنفه من حمولات بلاغية وجمالية كبيرة. ويضيف الرحبي: هذه الدعوة إلى التجريب عبر اللغة أول من دشنها عربيا هو الروائي المصري إدوارد الخراط حين أطلق مفهوم “ الحساسية الجديدة” وهي حساسية تقوم على إيلاء اللغة مكانة أولى في مقابل الموضوع أو الفكرة، وذلك عبر محاولة اكتشاف الإمكانيات الكبيرة للغة، وقد دافع الخراط عن فكرته تنظيرا وممارسة، سواء من خلال مقالاته أو من خلال ما تركه من إبداع في القصة والرواية، وربما نجد – في زحمة هذا الميدان – من يتعامل مع اللغة تعاملا مبالغا فيه، وتكون بالتالي ضحيته المادة الحكائية التي يعاني القارئ في أحيان كثيرة من الوصول إليها. فنراه يهرب من إكمال العمل إن كان رواية أو قصة، وكثيرا ما نسمع عبارة “مليت يا أخي، ما قدرت أكمل الرواية” وهي عبارة تحمل دلالة مهمة بالتأكيد، حيث يمكنها أن تشير إلى عدم مقدرة الكاتب على إبرام عقد مع قارئه يلزمه – طوعيا – على إكمال ما كتبه. لا شك أن استعارة أداة من أدوات الشعر، وهي اللغة، بمعناها البلاغي والإشاري، يغني العمل الأدبي ويفتحه على روافد جديدة، ولكن هذه الاستعانة – أي الاستعانة باللغة الشعرية – من المهم أن تكون واعية لمقاصد السرد ومهمته المتعلقة بإيصال رسالته الجمالية، وألا تغطي اللغة على الموضوع وتغلب عليه وتقمعه، وبالتالي تحرم القارئ من الوصول إلى معانيه ودلالاته المأمولة.

تم التجاوز

أما القاص والكاتب حمود الشكيلي فيشير في هذا الجانب بقوله: أجزم أن طغيان اللغة الشعرية في النص السردي الحديث المكتوب بأقلام كتّاب من عُمان قد تم تجاوزه، إن كانت حالة ما يسأل عنه المستطلع في سنوات ما بعد عقد الألفية الأول. قد لا يستطيع اليوم قارئ مراقب جماليات النصوص السردية وصف الاشتغال على اللغة (مجازا واستعارة) بالظاهرة، قارة وثابتة، لعلها إخفاق البدايات الأولى، وهناك الأمر طبيعي، ومقبول أيضا إلى حد ما، من كاتب/‏ ة، يصدر أول أعماله. فاللغة أداة، لكنها ليست هدفا في النص السردي، إنما الهدف القصة (رواية/‏ قصة/‏ سيرة/‏ ..) الحكاية والبناء. بناء شخصية، تعمير حدث، تشييد مكان، وهكذا، إن حُمّلت اللغة ما لا تحتمله تلاشت الحكاية وطغت اللغة بروزا وظهورا حتى تشكل الظاهرة المجازية، وتختفي الشعريّة السرديّة. بهذا يكاد النص يغادر إطار القصة إلى النص المفتوح/‏ الحر/‏، وهنا على القارئ أن يجنّس نصا قرأه، إن لم يفعل الكاتب، واستشكل عليه تجنيس ما قد كتب.

اللغة الشعرية ليست عيبا

القاصة والكاتبة زوينة سالم تشير إلى الأمر برأي يقترب من اللغة الشعرية وهنا توضح: ‏بالنسبة لي الشعرية في السرد تعني الكتابة بذوق وحساسية قد يجد الكاتب نفسه أحيانا أمام حاجة ماسة للاستعانة بالشعر وإمكاناته اللامتناهية في التعبير ليقول ما لا يمكن للغة نمطية أن تقوله الأمر كأن تقول كانت الشمس في وسط السماء والحرارة مرتفعة جدا، أو أن تقول كان رأسي يشتعل وكأن الشمس فوقه إضافة لمسة شعرية تناسب مع سياق الحدث. وطبيعة الشخصية والأسلوب، يمنح الكاتب أداة إضافية لكتابة توقظ مشاعر وحواس القارئ، حتى أنه يستطيع أن يحيا القصة ولا يقرأها فقط، فيشم الروائح ويسمع الأصوات ويلمس الأشياء ويشعر بما تشعر به الشخصيات، وهذا لا يعني أن النصوص المكتوبة بلغة خالية من الشعرية هي أقل جودة فهذا ليس مجال لمقارنة جودة النصوص السردية، وإنما هو تأكيد أن العيوب التي يمكن أن تقلل من جودة العمل السردي من ناحية اللغة والأسلوب تظل هي هي سواء كتبت بلغة شعرية أو لغة نمطية، فاللغة الشعرية ليست عيبا أو ميزة بحد ذاتها في النص، إذ من المهم أن يحسن الكتاب استخدامها لتكون ميزة لنص وليس عيبا فيه، فمثلا علينا أولا أن نعلم اللغة الشعرية لا تعتمد على الإسهاب أو الإيغال في الرمزية والاستعارة والوصف كما قد يمارسه البعض بكل ثقة، بل تعتمد على الإيجاز والقوة والقدرة على قول الكثير بكلمات قليلة لكنها قوية وجميلة وحقيقية نفس الوقت.

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الحاجة إلى دراسة شاملة

للقاص والكاتب حمود سعود رأي في المسار ذاته عندما يوضح: أود القول بأن المشهد الثقافي العماني خلال العقدين الأخيرين تطور كثيرا وظهرت بعض ملامح هذا المشهد، واختلف عما كان عليه في السابق، وذلك لأسباب عديدة، ومن ملامح هذا التغير أصبحت التجارب الكتابية والإبداعية ناضجة وواضحة بسبب تراكم التجربة. وعند الحديث عن المشهد السردي في عمان كذلك، لا يمكن التعميم في قضية استخدام “اللغة الشعرية“ في السرد. لأن التجارب الكتابية تختلف من كاتب إلى آخر. وكذلك هناك شعراء كتبوا في السرد كسماء عيسى وصالح العامري ومحمد الحارثي وزهران القاسمي وخميس قلم، لذا لا نستغرب من وجود رائحة الشعر في نصوصهم السردية. وهذا جانب يحتاج لدراسة شاملة أكثر من رأي انطباعي عابر، أما عن حضور اللغة الشعرية في السرد، ففي بداية الألفية تورط بعض الساردين بهذه اللغة في مجاميعهم الأولى، وبعضهم تخلص منها فيما بعد، وأدرك بأن هذه اللغة لا تناسب عوالم السرد والقص. فعالم السرد يحتاج إلى لغة دقيقة ومتناغمة مع عوالم الشخصيات. وأحيانا في عمل سردي واحد نجد أن اللغة تختلف بين نص ونص أو فصل وفصل إذا كانت رواية. كل هذا يعتمد على خبرة السارد وكيف ينظر لعالم اللغة داخل النص. فاللغة أكبر من أن تكون وسيلة لتوصيل الفكرة أو المشهد، أحيانا تكون اللغة السردية ركنا أساسيا من أركان النص. فمفردة واحدة تستطيع أن توصلك إلى عمق المعنى، وربما العكس تهدم اللغة المستخدمة داخل النص جمالياته ولذته. أما عن قضية حضور اللغة الشعرية في السرد، فهذه مسألة تم طرحها سابقا، ولكن علينا عدم الخلط بين اللغة الشعرية المباشرة والمشهد الشعري داخل النص المنسوج بلغة سردية. كثير من القراء والنقاد لا يفضلون استخدام لغة الشعر المباشرة في عالم السرد، لأن لكل جنس خيوطه وعوالمه الخاصة به؛ فلغة السرد تكون سابرة لعوالم الشخصية وأحيانا تكون رمزية، تلمح أكثر من أن تكشف. وهذا يختلف عن لغة الشعر.

فقد!

يقترب الكاتب والقاص سمير العريمي ليتحدث عن شاعرية النص القصصي والتي ينبغي أن تكون محسوبة حسب قوله وهنا يشير: شاعرية النص القصصي ينبغي أن تكون محسوبة ومتوازنة وبقدر محدد، فالمبالغة في اللغة الشاعرية وطغيانها على النص السردي يفقده من وجهة نظري ما يتميز به من دفق وسلاسة وتسريد وجمال فريد يتميز به عن غيره من الفنون الأدبية. وشعرية السرد في اعتقادي لا تأتي من تماهيه مع لغة القصيدة الشعرية ولا من دخوله أجواء، قصيدة النثر وإنما بمقدار الجمالية التي تتكئ على رهافة السرد وبساطته وعفويته في آن بمعنى تناغم الإيقاع الحاصل بين السرد كأسلوب وبناء وسبك قصصي وبين الشعر بتجلياته وصوره وتشبيهاته وإيحاءاته المكثفة الموجزة بلغة مشحونة عاطفيا مؤثرة في حروفها وكلماتها وجملها والتي تأتي في سياق طبيعي غير مقحم ولا تعسفي في وميض يمزج روح الشعر، مع ألق الحكاية دون تعد أو تجاوز يخرج النص السردي عن خصوصيته وتمايزه فالقارئ يتوقع من القصة والرواية والنص السردي عموما مادة أدبية مغايرة للقصيدة الشعرية فمن المعيب فنيا أن يثقل كاهل المتذوق الذي يهوى السرد والقصص بشاعرية طاغية تنسيه أنه إزاء نص أريد له ان يكون سردا فتحول إلى ما يشبه قصيدة نثر.

نتوء

في الشأن ذاته يتحدث القاص عيسى البلوشي الذي يرى أن الضابط في الأمر هو جودة القصة أو الرواية، وتماسك الخط السردي الذي رسمته، نحو الهدف الإبداعي المنشود، ويؤكد البلوشي: لا مشكلة في الانزياح اللغوي الذي يعضد مسار الحدث أو الشعرية التي تقوي الشخصيات ابداعيا، المشكلة تكمن عندي في المبالغة، وكما لو أنه نتوء خارج عن تناسق البناء. القصة أو الرواية يشتغلان على ذلك الكشف الأخير الذي يحصل بعد أن نفرغ من قراءتهما، أو حتى أثناء قراءتنا، أحداثا وشخصيات. صراعا وعمقا وصدقا فنيا وجدة في الطرح. العصر الحالي لم يعد يؤمن بتلك الحدود المتكلسة بين الأجناس الأدبية، ونلاحظ مثلا في سبيل تحقيق تكثيف القصة القصيرة جدا نجد أنها تتحول أحيانا إلى شذرة شعرية بها سرد، ولكنها حققت الجدة والدهشة والعمق معا. ولكنها ليست قصيدة صرفة، فالأدب كون واسع، يمكّن المبدع من خلق نصه الخاص به، وبالتمكن من اللغة والأدوات الفنية لمختلف الأجناس الأدبية، حصلنا على طيف ضخم من الكتابات المتحققة، التي توظف ممكنات كل جنس في خدمة تميزها وتفردها الفني.

جمالية ووضوح

للقاصة ثمنة الجندل وجهة نظر تقترب من الطرح الذي نحن بصدده وهنا توضح أن الكاتب يحدد الشخصيات والصراعات التي يود أن يبرزها في العمل الأدبي بسرد متسلسل ومتدفق ومنتظم، وتقول: تظهر قدرة وتأثير الكاتب على استخدام لغة سلسة وسليمة؛ تسهل الانتقال بين الأحداث والشخصيات بسلاسة وتشويق تجذب القارئ وتسافر به إلى عالم الإبداع. تتمرد الجمل البلاغية الكلاسيكية أحيانا على بعض الأحداث، ويحتمي الكاتب بالزخرفة والحشو والتعقيدات اللغوية التي تصيب القارئ بالملل والرتابة. فيواجه الكاتب حقيقة أنه لا توجد للكتابة وصفة محددة، ولا قوالب جاهزة، فيضطر لإزاحة الحدود بين أجناس الكتابة، بتجريب فنون تقنية وابداعية مختلفة، ويعد الشعر إحدى أدواتها. الكاتب الماهر والواثق من إمكانياته الإبداعية والفنية، سيتحكم بحركة النص، وسيوظف الشعر توظيفا منطقيا، بحيث يساهم في تطور السرد وتنامي وقائعه، وسيسيطر على اللغة لتكون أكثر صدقا وإبداعا، حتى لا تطغى على النص، وتضعف بنيته السردية. كما أن اللغة الشعرية في السرد، ستضفي جمالية ووضوحا وقوة تأثير وفعالية على الشخصيات، والزمان، والمكان. وكلما كانت اللغة انسيابية وديناميكية ومصاغة بطريقة محكمة ومتناغمة مع الخط السردي العام، شوقت القارئ واستدرجته لإنهاء النص، ولكن المبالغة بتكثيف اللغة الشعرية الساحرة، وعاطفتها العذبة، قد تؤدي إلى قطع تدفق السرد في النص، وتؤثر على القارئ وتشتت ذهنه.

تقنية معقدة

وتذهب بالقول الكاتبة والقاصة طفول سالم في الشأن ذاته وهنا توضح: بلا شك السرد الروائي قادر على استيعاب أنواع أدبية مختلفة كالشعر وتوظيف الأغاني والأهازيج الشعبية وأنواع الثقافات المختلفة؛ ونلاحظ بأنه يثري العمل الأدبي إذا تم توظيفه في مكانه المناسب ولم يكن عبئا على النص. كما توجد أعمال استعمل اصحابها اللغة الشعرية وكانت رائعة وممتازة وهناك أعمال تجنب اصحابها اللغة الشعرية وكانت مميزة؛ أحلام مستغانمي مثلا لغتها شعرية وهذه الميزة أضافت لسردها جمالية وكذلك واسيني الأعرج. وحسب رأيي فإن الرواية تكون لغتها شبيهة بلغة كاتبها وثقافتها شبيهة بثقافة مولفها. فإن كان شاعرا تلون سرده بالشعر وإن لم يكن شاعرا فإن سرده سيكون خاليا من تلك الميزة، ومما لا شك فيه في وقتنا الحاضر قد يكون شهد أزمة الشعر في عدم التطور المرجو منه، وكون الشعر باللغة الفصحى غير متناول لدى الجميع مما شهد تراجعه بشكل كبير؛ لذلك احتاج الروائيون منذ القدم إلى سرد الحكايات وتطويرها إلى ما وصلت إلينا في عصرنا الحالي أسلوبية متعددة؛ جميع النصوص الإبداعية تعتمد على اللغة والصور الشعرية، وفي حالة السرد فإن غنى المفردات اللغوية يمنح الكاتب مرونة في تجسيد بناه السردية، وأقصد هنا اعتماد لغة الشعر، وما زلت أعتقد أن ضعف اللغة وانعدام شعريتها لدى الروائي، هما من أولى أسباب السقوط في المباشرة والسطحية والتقريرية، وبالتالي فقدان النص السرديّ لمقومات المرونة والثراء والانسيابية المطلوبة في القراءة. أما حسب رأيي فالإكثار من اللغة الشعرية قد يفسد الرواية. وانعدام اللغة الشعرية قد يجعل العمل الروائي باهتا وغير مشجع على القراءة.. في نهاية القول توضح القاصة إيمان فضل أن التوازن هو مفتاح النجاح في الأعمال السردية في نظرها، فلا يميل الكاتب للغة شعرية تضيّع أبعاد النص السردي ولا يكتب بلغة علمية خالية من جمال التعبير وبلاغة الوصف، قد تتحمل بعض أصناف الروايات والقصص لغة شعرية أكثر من أصناف أخرى فالسرد في الخيال العلمي مثلا لا يسمح بتوغل الكاتب ولا القارئ في لغة شعرية ولكنه لا يعني بالضرورة الكتابة بلغة البحث العلمي فنفقد روح السرد وجماله. ما يخدم النص السردي هو التوازن بين عناصر السرد وفي تكوين نص يحمل القارئ لعوالم جديدة، فإذا تطلبت هذه الرحلة لغة سردية شعرية فلا بأس ويبقى القارئ هو الحكم على جودة هذه النصوص.