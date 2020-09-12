توفى منذ قليل المخرج السينمائى على رجب عن عمر يناهز 56 عامًا، حيث أعلن المطرب فارس عبر حسابه على فيس بوك، وفاة على رجب قائلا، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخرج على رجب في ذمة الله".
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على المخرج على رجب من مسجد المنيل الكبير بالمنيل بعد صلاة العشاء اليوم وبعدها سيدفن فى الاسكندرية مسقط رأسه.
وكان المخرج على رجب قد قدم العديد من الأعمال السينمائية خلال السنوات الماضية، للعديد من كبار نجوم ونجمات السينما، ومن أهم أعماله كمخرج، صايع بحر وخالتي فرنسا وكركر وبلطية العايمة وشجيع السيما والأجندة الحمراء وسيد العاطفي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على موعد ومكان جنازة المخرج علي رجب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.