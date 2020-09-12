تعرف على موعد ومكان جنازة المخرج علي رجب

توفى منذ قليل المخرج السينمائى على رجب عن عمر يناهز 56 عامًا، حيث أعلن المطرب فارس عبر حسابه على فيس بوك، وفاة على رجب قائلا، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخرج على رجب في ذمة الله".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على المخرج على رجب من مسجد المنيل الكبير بالمنيل بعد صلاة العشاء اليوم وبعدها سيدفن فى الاسكندرية مسقط رأسه.

وكان المخرج على رجب قد قدم العديد من الأعمال السينمائية خلال السنوات الماضية، للعديد من كبار نجوم ونجمات السينما، ومن أهم أعماله كمخرج، صايع بحر وخالتي فرنسا وكركر وبلطية العايمة وشجيع السيما والأجندة الحمراء وسيد العاطفي.

