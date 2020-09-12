أشرف زكي يودع عزمي مجاهد برسالة مؤثرة

حرص الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي نعي عزمي مجاهد الذي رحل عن عالمنا اليوم.

حيث نشر أشرف ذكي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب: وداعا صديقي الغالي عزمي مجاهد .

ويعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.

والجدير ذكره أن أشرف ذكي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " فرصة ثانية " ، والذي حقق خلاله نجاحاً كبيراً.

