أشرف زكي يودع عزمي مجاهد برسالة مؤثرة

حيث نشر أشرف ذكي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب: وداعا صديقي الغالي عزمي مجاهد .
ويعد مجاهد أحد نجوم الكرة الطائرة في الزمالك ومنتخب مصر ونال جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في 1974 وتقلد مجاهد العديد من المناصب سواء في اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.
والجدير ذكره أن أشرف ذكي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " فرصة ثانية " ، والذي حقق خلاله نجاحاً كبيراً.
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