زينه عن وفاة المخرج على رجب.. "زعلانة من قلبي"

أعربت الفنانة زينة، عن حزنها الشديد لوفاة المخرج على رجب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قامت زينه، بنشر صورة له وعلقت عليها قائلةَ:" لا اله الا الله البقاء والدوام لله، من ارجل وانقي ماشفت في حياتي، الله يرحمك يا استاذ علي ان لله وان اليه راجعون...زعلانة من قلبي يارب ربنا رحمتك...ارجوا قراءة الفاتحه علي روح المغفور له باذن الله مع السلامة يا علي".

في سياق متصل، توفى منذ قليل المخرج على رجب، وذلك بعد ان شعر بتعب شديد اثناء توجه الى منزل الشاعر أحمد شتا وذلك عن عمر يناهز 56 عاما.

وكتب المطرب فارس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخرج على رجب فى ذمة الله".

يذكر أن قدم المخرج على رجب عدد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري، وأبرزها "خالتى فرنسا"، "صايع بحر"، "سيد العاطفي"، "بلطية العايمة"، "كركر"،:ركلام"، "خميس وجمعة"، "الأجندة الحمراء".

قدم علي رجب للسينما أفلام، "شجيع السيما"، و"الأجندة الحمراء"، و"صايع بحر"، و"خالتى فرنسا"، "سيد العاطفى"، و"بلطية العايمة"، و"كركر"، وأيضا أفلام، "ركلام"، و"خميس وجمعة"، و"الوديعة والذئاب"

