حيث قامت زينه، بنشر صورة له وعلقت عليها قائلةَ:" لا اله الا الله البقاء والدوام لله، من ارجل وانقي ماشفت في حياتي، الله يرحمك يا استاذ علي ان لله وان اليه راجعون...زعلانة من قلبي يارب ربنا رحمتك...ارجوا قراءة الفاتحه علي روح المغفور له باذن الله مع السلامة يا علي".
في سياق متصل، توفى منذ قليل المخرج على رجب، وذلك بعد ان شعر بتعب شديد اثناء توجه الى منزل الشاعر أحمد شتا وذلك عن عمر يناهز 56 عاما.
وكتب المطرب فارس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخرج على رجب فى ذمة الله".
يذكر أن قدم المخرج على رجب عدد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري، وأبرزها "خالتى فرنسا"، "صايع بحر"، "سيد العاطفي"، "بلطية العايمة"، "كركر"،:ركلام"، "خميس وجمعة"، "الأجندة الحمراء".
قدم علي رجب للسينما أفلام، "شجيع السيما"، و"الأجندة الحمراء"، و"صايع بحر"، و"خالتى فرنسا"، "سيد العاطفى"، و"بلطية العايمة"، و"كركر"، وأيضا أفلام، "ركلام"، و"خميس وجمعة"، و"الوديعة والذئاب"
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر زينه عن وفاة المخرج على رجب.. "زعلانة من قلبي" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.