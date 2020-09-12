في ذكرى وفاته.. "تخونوه" أدخلت بليغ حمدي حياة وردة لأول مرة

تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، من اهم واشهر الملحنين المصريين تعاون مع كبار المطربين في جيله مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وقدم معهم مجموعة مميزة من الأغنيات التي صنعت نجوميته.

شابة جزائرية لم يتجاوز عمرها 16 عامًا تقيم بفرنسا، قادتها أقدامها إلى صالة السينما لمشاهدة فيلم "الوسادة الخالية"، الذي قام ببطولته العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وهي لا تعلم أن حب حياتها سيولد في هذه اللحظات التي تشاهد فيها الفيلم.

عرضت أغنية "تخونوه" فوجدت الشابة أذنها وعواطفها تتعلق بلحن الأغنية، لتؤكد وقتها لنفسها ضرورة الالتقاء بملحن الأغنية، الذي أحبته قبل أن تراه، لتكتب السطر الأول في قصة حب وردة وبليغ حمدي.

تلقت دعوة لزيارة مصر، وكانت وقتها سعيدة للغاية لأنها ستلتقي بليغ حمدي الملحن الذي قدم لحن أغنية "تخونوه".

شرارة الحب جاءت مع اللقاء الأول، حينما ذهب بليغ إلى وردة لتقديم أول لحن لها، يقول بليغ عن اللقاء الأول بحسب وجدي الحكيم، الذي كان شاهدا كذلك على تلك القصة "أنا عمري في حياتي ما اهتززت لعاطفة امرأة إلا لما شوفت وردة أول مرة وأنا بسلم عليها"، وكان هذا اللقاء ليسمعها لحنا ألفه خصيصًا لها، اللهفة كانت حاضرة وشرارة الحب كذلك قبل العمل.

وتكررت اللقاءات بينهما بعد تسجيلهما أغنية "أحبك فوق ما تتصور"، هنا بدأت قصة حبهما، ولاح الحديث عن الزواج في الأفق، حتى قرر بليغ أن يتقدم لخطبة وردة من عائلتها الجزائرية التي انتقلت للعيش في مصر.