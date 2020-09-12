نجوم مسرحية "صباحية مباركة" يحتفلون بعيد ميلاد أشرف عبد الباقي

احتفل نجوم مسرحية "صباحية مباركة" بعيد ميلاد الفنان أشرف عبد الباقي، وشارك حمادة صميدة صورة من الإحتفال وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتب "صميدة" تعليقا على الصورة والتي ظهر فيها جميع فنانين "صباحية مباركة" قائلا: "من عيد ميلاد استاذ اشرف عبد الباقي بعد المسرحيه". وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "الله حلوة اوي الصورة ربنا يجمعكم دايما وكل سنه وأستاذ اشرف بخير". يذكر أن حمادة صميدة، شارك في مسرحية "صباحية مباركة" والتي يشارك فيها عدد كبير من الفنانين وأبرزهم نجوم مسرح مصر.

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