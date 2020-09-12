موعد جنازة المخرج علي رجب

حددت اسرة المخرج الراحل على رجب موعد صلاة الجنازة وذلك بعد أن وافته المنية منذ قليل عن عمر يناهز 56 عاما بعد شعوره بتعب شديدة أثناء توجهه إلى منزل الشاعر احمد شتا.

وقررت أسرة المخرج الراحل ان تقيم جنازته اليوم حيث يتم الصلاة عليه بعد العشاء بمسجد المنيل الكبير بالمنيل وبعدها سيدفن فى الاسكندرية مسقط رأسه.

وكتب المطرب فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. المخرج على رجب فى ذمة الله". Advertisements وقدم المخرج على رجب عددا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري ولعل من ابرز اعماله خالتى فرنسا وصايع بحر. ولد "على رجب" فى 25 مارس 1964, بمدينة اﻷسكندرية. ودرس الهندسة بجامعة ااسكندرية. لكنه كان يهوى الفن فقرر التحول للاخراج. فعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993, وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدي" و "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999. وفى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد أدام", تلاها بعدها عدة أفلام منها "صايع بحر" و "خالتى فرنسا" و "بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلا وحيدا "الوديعة والذئاب" وكان يقوم "رجب" حاليا باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب بريء".

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