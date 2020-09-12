حسن شاكوش يشارك متابعيه بصورة جديدة عبر انستجرام

شارك حسن شاكوش جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر حسن شاكوش بإطلالة كاجوال يرتدى قميصًا أبيض وبنطلون أسود أنيق نالت إعجاب متابعيها.

كان المطرب حسن شاكوش، وجه رسالة إلى جمهوره بعد ما تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة عمر كمال الذي حصد معه نفس الجائزة.

ونشر حسن شاكوش صورة وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم اللي سبب كبير في نجاحي الف شكر وحمد ليك يارب جائزة أوسكار ليبيا في تونس".