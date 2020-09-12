زينة تنعي المخرج علي رجب: زعلانة من قلبي

نعت الفنانة زينة، المخرج علي رجب الذي وافته المنية مساء اليوم السبت، بعد أن شعر بتعب شديد أثناء توجهه إلى منزل الشاعر أحمد شتا، عن عمر ناهز 56 عامًا.

وكتبت "زينة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا: "لا إله إلا الله البقاء والدوام لله ????من ارجل وانقي ماشفت في حياتي ، الله يرحمك يا استاذ علي انا لله وانا اليه راجعون .. زعلانة من قلبي يارب ربنا رحمتك .. أرجو قراءة الفاتحة علي روح المغفور له باذن الله ????مع السلامة يا علي".

وقدم المخرج على رجب عدد من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري ولعل من أبرز أعماله خالتى فرنسا وصايع بحر.

ولد "على رجب" فى 25 مارس 1964, بمدينة اﻷسكندرية. ودرس الهندسة بجامعة اﻷسكندرية. لكنه كان يهوى الفن فقرر التحول للأخراج. فعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993, وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدي" و "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999.

وفى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد أدام", تلاها بعدها عدة أفلام منها "صايع بحر" و"خالتى فرنسا" و"بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلاً وحيداً "الوديعة والذئاب".