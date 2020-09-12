إطلالة شتوية.. شيري عادل تروج لمسلسلها الجديد.. شاهد

وظهرت شيرى عادل بإطلالة شتوية بالابيض والاسود وعلقت قائلة " النهاردة ???? علي dmc الساعة ٧ و نص مساءا ❤️ #إلا_أنا #أمر_شخصي"
ويعرض حاليا للنجمة شيري عادل مسلسل "إلا أنا حكاية "أمر شخصي" وهى الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، وتم حتى الآن عرض حكايتين منهم على قناة dmc، هما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، ويتم حاليًا تصوير الحكاية الثالثة وهي "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، كما تم الاستعداد للخامسة بعنوان"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.
يذكر أن آخر أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.
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