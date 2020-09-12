"الله يرحمك كنت طيب".. منة فضالي تنعى المخرج علي رجب

نعت الفنانة منة فضالي المخرج الراحل على رجب ، ونشرت صورته من خلال حسابها الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتبت من خلال الصورة معبرة عن حزنها :"لا حول ولا قوة الا بالله المخرج على رجب في ذمة الله .. الله يرحمك كنت طيب إنا لله وإنا اليه راجعون "

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.