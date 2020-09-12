نشر الفنان أحمد عيد تعليقاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ينعى فيه المخرج الراحل على رجب والذى وافته المنية منذ قليل عن عمر يناهز 56 عامًا.

وقال أحمد عيد مُعلقًا على صورة للمخرج الراحل: "الله يرحمه ويغفر له".

وكتب المطرب فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المخرج على رجب فى ذمة الله". Advertisements وقدّم المخرج على رجب عددًا من الأعمال الفنية التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصري ولعل من أبرز أعماله خالتى فرنسا وصايع بحر. ولد "على رجب" فى 25 مارس 1964, بمدينة الإسكندرية. ودرس الهندسة بجامعة الإسكندرية. لكنه كان يهوى الفن فقرر التحول للإخراج. فعمل فى بدايته كمساعد مخرج فى العديد من اﻷفلام مع عدد من المخرجين منها فيلم "مجانينو" للمخرج "عصام الشماع" عام 1993, وفيلم "دانتيلا" للمخرجة "إيناس الدغيدي" و "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" للمخرج "أسامة فريد" عام 1999. وفى عام 2000 قام بإخراج أول أفلامه "شجيع السيما" الذى قام ببطولته "أحمد أدام", تلاها بعدها عدة أفلام منها "صايع بحر" و"خالتى فرنسا" و"بلطية العايمة" عام 2008. كما أن له مسلسلا وحيدا "الوديعة والذئاب" وكان يقوم "رجب" حاليًا باﻹعداد لفيلمه الجديد "قلب برئ".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد عيد ينعي المخرج الراحل علي رجب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.