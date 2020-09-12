فضل شاكر يطرح أغنية وش الطيب على اليوتيوب.. فيديو

طرح المطرب فضل شاكر أغنيته الجديدة بعنوان "وش الطيب" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب. الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد. ويأتى طرح أغنية "وش الطيب" بعد طرحه أغنية "بديت أطيب" و"أنا اشتقتلك" و"صباح الخير يا لبنان". وكان طرح فضل شاكر مؤخرًا أغنية حملت اسم "وحشتوني" بأسلوب جديد عبر قناته على اليوتيوب.

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