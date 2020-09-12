دنيا عبد العزيز بعد 5 أشهر على وفاة والدتها: الصبر من عندك يا رب

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها بصحبة والدتها بعد وفاتها. وعلقت دنيا عبد العزيز على الصورة قائلة: "خمس شهور وجع ???? الصبر من عندك يارب"

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.



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